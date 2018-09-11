مصر.. التحقيق مع أخصائيين بدار رعاية أيتام لاعتدائهما جنسيًا على طفلين

أحال المستشار المصري هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، أخصائيين بإحدى دور رعاية الأيتام بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة، إلى التحقيق، مع وقفهما عن العمل، بسبب اعتدائهما جنسيًا على طفلين بدار الرعاية.

وبدأت تفاصيل الواقعة، فور تلقي وكيل مديرية الشؤون الاجتماعية بلاغًا من رئيس دور رعاية الأيتام بالمحافظة، يفيد بتعرض طفلين بالدار لاعتداء جنسي من قبل اثنين من الأخصائيين.

وفور علم المحافظ، كلف بإحالة رئيس دار الأيتام وأعضاء مجلس الإدارة ومديرة الدار، للتحقيق عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي، للوقوف على حقيقة الواقعة، وكشف ملابسات حدوثها من عدمه، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة في هذا الشأن، كما انتقلت لجنة إلى الدار، لإعداد تقرير مفصل عن الموضوع.

وكشفت دراسة حديثة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن عام 2016 شهد أكبر عدد من حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث شكلت الاعتداءات الجنسية على الأطفال خارج أو داخل المدرسة والأسرة 145 حالة، إلى جانب 49 حالة تحرش جنسي، و21 حالة اعتداءات بدنية، بالإضافة إلى 146 حالة عنف أدت إلى موت وقتل الأطفال.

وأمر المستشار عماد علي، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف بسرعة ضبط وإحضار الموظفين المتهمين بالاعتداء الجنسي على أطفال الدار، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة وتكليف نيابة مركز بني سويف بالاستماع إلى أقوال الأطفال الذين تم الاعتداء عليهم جنسياً.