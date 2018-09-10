الأمن المصري يعتقل الأب المتهم بارتكاب “مذبحة الشروق”

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم الاثنين، من القبض على المتهم بذبح زوجته وأبنائه الأربعة في مدينة الشروق شرق القاهرة، وذلك خلال استقلاله قطارًا متوجهًا لمسقط رأسه في سوهاج.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، بضبط وإحضار الأب “كرم. م.ع”، في واقعة العثور على 5 جثث من أسرة واحدة بمدينة الشروق، لاتهامه بذبح أسرته، كما أمرت النيابة بتشريح الجثث التي عثر عليها صباح أمس الأحد، بمدينة الشروق.

وكان المتهم خطط لجريمته، وذبح زوجته وأطفاله الأربعة “انتقامًا لشرفه” بحسب التحريات الأولية، بعدما شك في أنها على علاقة غير شرعية مع شخص يُعد رئيسه في العمل.