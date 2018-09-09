الأمن المصري يكشف السبب الحقيقي وراء “مذبحة الشروق”

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية في مصر، الأحد، أن سبب “مذبحة الشروق” التي راحت ضحيتها عائلة كاملة مكونة من أم وأربعة أبناء، هو “قضية شرف”، بعدما اكتشف الزوج وجود علاقة غير شرعية بين زوجته وصاحب العمل الذي يعمل لديه.

وبينت التحقيقات أن “الأب أقدم على نحر زوجته منال 27 عامًا، وأبنائه الأربعة حسين 10 أعوام ومحمود 8 ودعاء 3، إضافة إلى شيماء عام واحد”.

وخلصت إلى أن “المتهم كرم محمد وشهرته أحمد أبو جبل 38 عامًا، يعمل لدى شخص يدعى عودة، وأقدم على قتل زوجته وأبنائه الأربعة، بسبب مسألة شرف”.

وأفادت التحقيقات بأن “معلومات وردت تفيد بأن صاحب العمل الذي يعمل لديه الزوج، يقيم علاقة غير شرعية مع زوجته، ما دفعه للتخلص من الأسرة بتلك الطريقة الوحشية، بحسب روايات أحد الجيران للمباحث”.

وعثرت أجهزة الأمن المصرية، في وقت سابق من الأحد، على عائلة مكونة من 5 أفراد مذبوحين ورؤوسهم مفصولة عن أجسادهم، داخل محل إقامتهم في مدينة الشروق شرقي القاهرة.