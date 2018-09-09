استغل خلودهم للنوم.. مصري ينحر زوجته وأبناءه الأربعة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر، بشأن واقعة العثور على جثث لخمسة أفراد من عائلة واحدة في مدينة الشروق شرق القاهرة، عن أن الأب تخلص من عائلته المكونة من زوجته و4 أبناء أثناء نومهم.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الزوج بعد قليل من العثور على الجثث؛ للاشتباه في وقوفه وراء الحادث، حيث باشرت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها في الواقعة، التي أفادت التحريات الأولية والتحقيقات بأن الأب تخلص من زوجته وأبنائه عن طريق ذبحهم.

وانتقل فريق من محققي النيابة إلى مكان الواقعة لمعاينة الجثث، وتبين من المعاينة المبدئية من خلال الاستعانة بالطب الشرعي، فصل رؤوس المجني عليهم عن أجسادهم.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لرفع البصمات وإعداد تقرير بالواقعة، وصرحت بدفن الجثث بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

ومن المقرر أن تستمع النيابة لأقوال المتهم بعد إلقاء القبض عليه، وعرضه على أطباء نفسيين لبيان صحة قواه العقلية، ومازالت تحقيقات النيابة جارية للكشف عن تفاصيل الواقعة.

وتعتبر هذه الحالة الثالثة من نوعها، بعد أيام من العثور على عائلة مقتولة في مدينة بنها، إذ تلقت الشرطة بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من أحد العقارات، وبانتقال رجال الأمن إلى موقع البلاغ، عثر على جثة الأب وأبنائه الأربعة في حالة تعفن.