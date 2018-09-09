رفض عريسًا تقدّم لها.. أردنية تنتقم من والدها باتهامه بالاعتداء الجنسي عليها والمحكمة تبرئه

صادقت محكمة التمييز الأردنية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، على إعلان براءة مواطن في العقد الخامس من عمره أصدرته محكمة الجنايات الكبرى من تهمة الاعتداء الجنسي المتكرر على ابنته.

وفي التفاصيل، قال محامي المتهم صهيب القضاة لـ “إرم نيوز”، إن الفتاة تقدمت بشكوى بحق والدها إثر خلاف وقع بينهما بعد رفض الوالد لعريس تقدم لخطبتها وإصراره على تزويجها لأحد أقاربها.

وأضاف المحامي القضاة، أن الفتاة هربت من منزل ذويها بعد تعرضها للضرب من قبل والدها إثر مشاداة بينهما، وسلمت نفسها إلى قسم حماية الأسرة في مديرية الأمن العام لتتقدم بعد 5 أيام بشكوى هتك العرض بالإكراه خمس مرات ضد والدها بداعي الانتقام.

وبين المحامي صهيب القضاة أن المحكمة قررت إعلان براءة والد الفتاة بسبب وجود تناقض في أقوال وشهادة الفتاة أمام مدعي عام المحكمة، إذ قامت بإنكار وقائع أمام المحكمة ذكرتها خلال إفادتها أمام المدعي العام.

وبحسب المحامي فإن من المرجح أن تكون إحدى النزيلات بمركز حماية الذي لجأت إليه الفتاة هي التي عرفتها على كيفية تقديم الشكوى من والدها وما هي التهمة التي يمكن أن تنتقم منه بها.

وبدأت إجراءات التقاضي منذ 3 أشهر، بينما رفض المحامي الكشف عن المنطقة التي شهدت الواقعة حماية لخصوصية موكله.

‎