17 عامًا سجنًا لكويتي اعتدى على وافد مصري في واقعة شهيرة

أصدرت محكمة كويتية، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن 17 عامًا مع الشغل والنفاذ على مواطن كويتي في قضية الاعتداء الشهيرة على وافد مصري في منطقة الشويخ الصناعية.

وكانت الشرطة اعتقلت مواطنًا اعتدى على وافد مصري يعمل بشركة للدراجات بالضرب المبرح أدخل على إثره إلى العناية الحثيثة.

وتعود تفاصيل قصة الاعتداء على الوافد المصري إلى ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، إذ دخل المواطن الكويتي على الوافد المصري في مقر عمله وطلب منه إصلاح دراجته النارية؛ لكن العامل أبلغه انه في وقت راحة، ولا يوجد أحد من العاملين.

وما كان المواطن الكويتي الذي لم يتفهم نظام عمل الشركة، إلا أن بادر بالاعتداء بالضرب المبرح على الوافد المصري حتى سقط مغشيًا عليه، وأحدث به عدة إصابات بالرأس.

وأثارت الحادثة غضبًا واسعًا في الكويت، إذ عبّر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لمثل هذه التصرفات مطالبين بمعاقبة مرتكبيها، ومؤكدين أن الحادث فردي ولا يمثل قيم وعادات المجتمع الكويتي.