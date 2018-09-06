ثغرة إلكترونية تعرّض بيانات 380 ألفًا من عملاء الخطوط الجوية البريطانية للسرقة

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الخميس، عن سرقة بيانات آلاف من عملائها؛ بسبب ثغرة في النظام المعلوماتي، مؤكدة أنها بصدد إصلاحها وإبلاغ السلطات المعنية.

وبحسب بيان الشركة، فإن “الاختراق تم بين الساعة الـ10:58 ليلًا من يوم 21 لشهر آب/أغسطس الماضي، والساعة الـ9:54 ليلًا من يوم 5 لشهر أيلول/سبتمبر الجاري بالتوقيت المحلي لمدينة لندن”.

وتعرضت بيانات 380 ألفًا من عملاء الشركة للاختراق، وهم من العملاء الذين يستخدمون بطاقات بنكية للحجز عبر موقع الشركة أو تطبيقها .

فيما لم تتعرض أي من البيانات المتعلقة بالرحلات والجوازات للاختراق، وفقًا لبيان الشركة، الذي أكدت فيه أنها ستتواصل مع العملاء الذين سُرقت بياناتهم، كما أكدت إمكانية العملاء الحجز عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها بشكل عادي.

وأصدرت الشركة تنبيهًا لعملائها قالت فيه: “ننصح عملاءنا الذين يعتقدون أنهم تضرروا أن يتصلوا بمصرفهم أو مصدر البطاقة ويتبعوا نصائحه”.

وقال المدير العام للشركة اليكس كروز: “نتقدم باعتذارنا الشديد عن هذا الخلل الناتج عن نشاط إجرامي”، مشيرًا إلى أن المجموعة تهتم بحماية المعلومات الخاصة بعملائها “بجدية كبيرة”.

وتعرّضت ذات الخطوط الجوية لاختراق إلكتروني مشابه في شهر مارس/آذار من عام 2015، حيثُ سُرقت بيانات حسابات عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يسافرون كثيرًا مع الشركة.