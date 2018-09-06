بالفيديو.. جليسة أطفال تجبر طفل احتياجات خاصة على تدخين القنب

أثار مقطع فيديو غضبًا واسعًا بين رواد الإنترنت تظهر فيه جليسة أطفال وهي تجبر طفلًا على تدخين القنب والذي كُشف أنه مصاب بمتلازمة داون.

وصُدم والد الطفل عندما اكتشف حدوث الواقعة لابنه في المنزل أثناء غيابه، وذلك في مدينة “ألباكركي” الأمريكية، وسرعان ما أبلغ الشرطة.

وكشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أنه من خلال الفيديو ألقت الشرطة الأمريكية القبض على جليستيْ أطفال بعدما جعلتا “بريكان غرينهاوس” البالغ من العمر 8 سنوات، يدخن القنب.

وكشفت الشرطة أنه كان هناك جليسة أخرى موجودة أثناء حدوث الواقعة، ولكنها لم تظهر في الفيديو كما ذكرت التقارير أن السيدتين معروفتان باسميْ”ليندسي موس”، و”دالاس بارون”.

وإضافة إلى إجبار الصغير على التدخين، يُظهر الفيديو لقطة أخرى وهي لحظة إلقاء الجليسة الثانية حاوية مياه كبيرة على رأس الطفل.

كما زعمت الأم “أماندا” أن طفلها عاجز عن الكلام، وقالت:”هو طفل رائع للغاية، وما حدث يثير اشمئزازي خاصة أن إحدى الجليستين حامل وتستعد لتصبح أمًا”.

وكشفت التقارير أنه تم إلقاء القبض على السيدتين اللتين تواجهان العديد من التهم، وما زالت القضية جارية حتى الآن ولم يصدر الحكم النهائي بعد.