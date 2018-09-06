دبي.. مدير يشتري كوكايين لامرأتين مقابل “ليلة”

تنظر محكمة جنايات دبي في دولة الإمارات قضية مدير (من جنسية دولة أجنبية) متهم بتسهيل شراء مخدر الكوكايين لامرأتين مقابل قضاء ليلة معه في أحد الفنادق.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، قال شاهد من شرطة دبي إن بلاغًا ورد لمكافحة المخدرات بشأن وجود شخص في فندق بمنطقة نخلة جميرا وبحوزته مواد مخدرة بغرض الترويج، وبانتقال رجال الأمن إلى غرفته، تبين وجود امرأة برفقته مقيمة في الفندق، وبالانتقال إلى غرفتها تبين وجود امرأة أخرى، وبتفتيش المكان عثر على حقيبة نسائية بها علبة سجائر بداخلها كمية من الكوكايين ملفوفة في محارم ورقية.

واعترفت المتهمة الأولى بأنها صاحبة الحقيبة، وأن المخدر يعود لها ولزميلتها، وحصلتا عليها من المتهم دون مقابل مادي، مبينة أنها كانت وزميلتها برفقة المتهم في ملهى ليلي، وطلبتا منه المخدر مقابل قضاء الليلة معه في الفندق، فأعطاها رقم مروج المخدرات، وتواصل معه واشترى منه كمية الكوكايين مقابل 10 آلاف درهم (2,740 دولار).

وقال شاهد شرطة دبي أن المتهم استضاف المرأتين وأعطاهما الكوكايين دون مقابل، فيما تم القبض على المروج وأُحيل إلى المحاكمة.