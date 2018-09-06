حفل زفاف يتحول لمعركة بالأسلحة البيضاء في مصر

تحول حفل زفاف في محافظة دمياط في مصر، صباح اليوم الخميس، إلى بركة من الدماء؛ بعد مشاجرة بين بعض المدعوين، تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء، وسقوط 13 مصابًا تم نقلهم للمستشفى.

وفي التفاصيل، فإن مشادة كلامية نشبت بين شابين خلال الحفل، تطورت إلى تدخل شباب آخرين بها، لتتحول إلى معركة بالأسلحة البيضاء فيما بينهم، داخل قاعة الزفاف؛ ما أدى إلى إصابتهم وآخرين متواجدين في الحفل.

وأقدم المتشاجرون على تكسير محتويات القاعة، متسببين بهلع المدعوين؛ الأمر الذي أجبر العروسين على مغادرة زفافهما.

ونقل المصابون الـ 13 إلى المستشفى، بينهم اثنان في حالة خطيرة، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقًا في الواقعة؛ لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.