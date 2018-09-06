عصابة تونسية تنقل موظفي جمارك من عملهم عبر الهاتف

أقدمت عصابة تونسية تعمل في مجال التهريب على نقل موظفين في الجمارك عبر اتصالات هاتفية، قبل أن تبلغهم إداراتهم المعنية بذلك.

وفي التفاصيل، تعرَّض رجال الجمارك في محافظة “تطاوين” لموقف غريب بعد تلقيهم مكالمات من مهرّبين، تُخبرهم بقرار نقلهم إلى مناطق أخرى.

واعتبر رجال الجمارك في تصريح لإذاعة “صبرة” المحلّية، أن قرار نقلهم تم اتخاذه بضغط من كبار المهرّبين في محافظة “تطاوين”.

وندَّد عدد من رجال الجمارك يعملون بنفس المحافظة، بما وصفوه أنه “نقل مريب”، لا ينسجم مع القانون على حد تعبيرهم.

يشار إلى أن تونس عانت مؤخرًا من سطوة المهربين، واستفحال ظاهرة الاقتصاد الموازي الذي يتغذّى أساسًا من المواد المُهرّبة.

ووفق إحصاءات رسمية يبلغ الاقتصاد الموازي في تونس أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُشغّل الاقتصاد الموازي نحو 520 ألف مواطن، ويُمثل نحو 23% من حجم التشغيل في القطاع الخاص.