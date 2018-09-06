نجمة “إنستغرام” ترشي رجلي شرطة بقضاء “ليلة حمراء” (صور)

حُكم على نجمة إنستغرام بالسجن 18 شهرًا بعد أن حاولت رشوة شرطيين في المرور بحفلة جنس جماعي.

تلك الخطوة جاءت لإسقاط التهم الموجهة للفتاة بشأن انتهاكها حظر القيادة والاعتداء على ضابط أثناء تأدية مهام وظيفته.

واعترفت العارضة كيرا ماير بمهاجمة ضابطي الشرطة بعد أن تم إيقاف سيارتها المرسيدس في العاصمة الروسية موسكو.

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية حاولت العارضة (24 عامًا) رشوة شرطيي المرور بممارسة الجنس معها كل على حدة أو كلاهما معًا، مقابل إسقاط التهم الموجهة إليها.

إلا أن الشرطيين رفضا عرضها واحتجزاها، ولكن اعترافها بالاعتداء على ضابط الشرطة كان بشرط عدم إعلان تفاصيل القضية المخجلة في المحكمة.

وفي اعترافها قالت كيرا للمحكمة: “أتفق تمامًا مع التهمة الموجهة إلي وأنا نادمة وأعتذر للضحية”.

وأضافت: “عندما أشعر بالقلق الشديد أفسد الأمور لكنني أحاول السيطرة على نفسي”.

هذا وقد ورد أن كيرا هاجمت الشرطيين بعد أن أوقفاها واكتشفا أنها محظورة من قيادة السيارات واتهمت بخدش وضرب الرجلين بعد أن أخبراها أنها لا يحق لها القيادة.

وكشف التقرير أنها حاولت أخذ هويتها من الشرطيين بالقوة، قبل أن تبدأ في الصراخ وخدشهما وركلهما وسبهما والهرب بسيارتها، ولكنهما منعاها.

والآن ستقضي كيرا ماير عقوبتها البالغة 18 شهرًا في سجن مخفف في روسيا وأغلقت حسابها على “إنستغرام” إذ كانت تمتلك 148 ألف متابع.