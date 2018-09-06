قتلها بدمٍ بارد.. رجل يقدّم تبريرًا غريبًا لإنهاء حياة والدته

كشفت تحقيقات النيابة، عن اعترافات المتهم بقتل والدته في الإسكندرية، ويدعى عبده القزاز، بأنه قتل أمه؛ لرغبته في الوصول إلى حكم الإعدام شنقًا.

وقال المتهم في التحقيقات إن طيفًا كان يلح عليه ويناديه في المنام بأنه سيدخل الجنة، الأمر الذي دفعه لقتل أمه، مشيرًا إلى أن “هاتف المنام” أخبره أنه من “المصطفين الأخيار”، وأن الجنة في انتظاره، لذا لجأ إلى قتل والدته كسبيل للوصول لحبل المشنقة والصعود للجنة.

وأجاب المتهم، أنه فكر في قتل أمه ولم يقتل أحدًا غريبًا، بسبب أنه إذا قتل غريبًا فسيتحمل ذنبه.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم كان يجهز أداة الجريمة منذ أسبوع، وهي عبارة عن “ياي سيارة” ووصل به إلى أن يكون نصلًا حادًا جدًا، للدرجة التي استطاع بها من خلال ضربة واحدة أن يفصل رأس أمه.

وأضافت التحريات أن المتهم كان مدمنًا للأقراص المخدرة، وسبق له الاعتداء على زوجة أبيه، التي تقطن في العقار نفسه بمنطقة الرمل ثان “بيت العائلة”، بسبب تقديمها طعامًا لم يعجبه.

وأمر قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم 15 يومًا، فيما أمر المستشار ناصر الدهشان، المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف في الإسكندرية، بعرض المتهم على “التعاون الدولي”، تمهيدًا لإيداعه أحد مستشفيات الصحة النفسية؛ للتأكد من مدى صحة قواه العقلية.