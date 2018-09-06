بتهمة التحريض.. القبض على شقيق المتهم بقتل “طفلي الدقهلية” و3 آخرين

ألقت قوات الأمن في مصر اليوم الخميس، القبض على “رضا نظمي”، شقيق محمود نظمي، المتهم بقتل طفليه بإلقائهما في مياه النيل، والتي عرفت إعلاميًا بجريمة “طفلي الدقهلية”، وشغلت مساحة كبيرة من اهتمام الرأي العام أخيرًا.

وشملت عملية القبض على شقيق المتهم، 3 آخرين من أصدقائه، بعد اتهامهم بتحريض أهالي قرية “ميت سلسيل”، على التظاهر، للمطالبة بالإفراج عن والد الطفلين، وحديثهم عن عدم قيامه بارتكاب الجريمة، بالرغم من اعترافاته المسجلة بالصوت والصورة والتي أذاعتها وزارة الداخلية لنفي الإشاعات.

ووجَّهت النيابة العامة للمتهمين الأربعة، تهم التحريض على التظاهر، وتطوَّر إلى استخدام الألعاب النارية، والتجمهر وقطع الطريق؛ ما أدّى إلى استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات التي شهدتها القرية منذ أيام.

وكانت قوات الشرطة، ألقت القبض على 28 آخرين من أهالي القرية، بعد خروجهم للتظاهر بادعاء براءة المتهم بقتل طفليه، وأمر قاضي المعارضات بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وحددت محكمة الجنايات جلسة محاكمة المتهم محمود نظمي محمد، يوم الـ 21 من أكتوبر المقبل أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة، بعد أن اعترف بإلقاء طفليه “ريان ومحمد” في مياه النيل، وسط ما تردد عن عدم ارتكابه للجريمة، واختطاف طفليه من قبل عصابات تجارة وتهريب آثار، إلى جانب بعض الإشاعات الأخرى.