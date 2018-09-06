تطورات جديدة تكشف لغز جثث “الأسرة المتحللة” بمصر

احتجزت الأجهزة الأمنية في مصر اليوم الخميس مالك عقار بمحافظة القليوبية، المجاورة للقاهرة، بعد العثور على جثث أب وأطفاله الأربعة في حالة تعفن وتحلل، فيما قرَّرت النيابة العامة تشميع المسكن، والتحفظ عليه بوضع حراسة أمنية.

وجاء قرار النيابة العامة بعد أن قرَّرت -أيضًا- انتداب خبراء المعمل الجنائي للمعاينة، وضبط وإحضار الجناة، حال وجود شبهة جنائية في الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحادث أن الشقة محل الواقعة تقع في الطابق الرابع بمنزل مكون من 4 طوابق، كما جرى العثور على رسائل للأب المتوفى قام بإرسالها لشقيقته ليعبر فيها عن ضيق حاله وكرهه لزوجته، وأنه سيحاول الانتحار للخلاص من حياته التي كرهها بسببها.

كما توصلت التحريات الأولية أن الضحايا الخمسة ليسوا من سكان القرية الأصليين وأنهم حضروا إليها من إحدى قرى محافظة المنوفية وسكنوا في الشقة محل الواقعة منذ حوالي 4 سنوات وكان الأب يعمل في مطعم “فول وطعمية”.

وبدأت تفاصيل الواقعة، عقب تلقي مدير أمن القليوبية، بلاغًا من أهالي قرية الرمل بوجود رائحة كريهة داخل إحدى الشقق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى المكان، وتبين وجود جثث “م. أ “، ٣٨ عامًا، و “يوسف ١٥ عامًا و”عمرو” ١٢ عامًا و”سماح” ٨ أعوام و”سما” ٣ سنوات في حالة تعفن وتم نقل الجثث للمشرحة.

وهذه الحادثة مشابهة للحادثة التي عرفت إعلاميًا بـ”مجزرة الرحاب” الشهيرة التي راح ضحيتها رجل أعمال مصري يدعى عماد وزوجته وأولادهما الثلاثة منذ عدة أشهر، إذ تداولت وسائل الإعلام رواية تفيد بأن الأب قتل زوجته وأولاده بالرصاص ثم انتحر لتعثّره ماليًا.