محاكمة 15 مسؤولًا طبيًا بمصر تاجروا في النفايات الخطرة

انتهت تحقيقات النيابة الإدارية في مصر، في القضية الخاصة بفساد في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، بإحالة 15 مسؤولًا، كوّنوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا لسرقة النفايات الطبية الخطرة والاتجار فيها بدلًا من حرقها، للمحاكمة العاجلة.

وأرسلت النيابة الإدارية أوراق القضية إلى النيابة العامة، للتحقيق في الشق الجنائي لوقائع التزوير التي ارتكبها المتهمون للتغطية على وقائع الاستيلاء وسرقة النفايات الطبية الخطرة.

وبدأت تفاصيل الواقعة، حينما تقدمت المؤسسة العلاجية في القاهرة ببلاغ إلى النيابة الإدارية لتحديد المسؤولية حيال التلاعب في كميات النفايات الطبية الخطرة بمستشفى الجمهورية وتزوير إيصالات السداد الدالة على القيام بالتخلص من تلك النفايات بالحرق.

وتشمل قائمة المتهمين كل من: هشام عبد الفتاح، فني صيانة بمستشفى الجمهورية، وخالد علي عثمان مدير الشؤون الإدارية بالمستشفى، ومجدي عباس محمد، ونبيل صليب ناشد مديري الشؤون المالية والإدارية، ومحمد يمني عطية مدير المستشفى، ومريم سيد عبد الحميد موظفة بادارة الحسابات، وجيهان محمد يوسف مراقب حسابات، وأسامة قرني عبد الحليم مدير المشتريات، وشريف محمود قنديل فني تشغيل بمستشفى المطرية التعليمي، وعمر صلاح أبو سريع موظف استقبال بمستشفى اليوم الواحد بالمرج.

وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة العاجلة مع إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي لوقائع تزوير إيصالات سداد قيمة حرق النفايات الطبية الخطرة بمستشفى المطرية التعليمي، وأمرت المختصين بوزارتي الصحة والبيئة بفحص ومراجعة أعمال وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية بمديرية صحة القاهرة ومستشفياتها وخاصة مستشفيات المطرية والجمهورية خلال الفترة من عام 2011 حتى 2015.