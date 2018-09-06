تفاصيل جديدة بقضية مقتل الأنبا أبيفانيوس في مصر

كشفت تحقيقات جديدة للنيابة العامة المصرية، أمس الأربعاء، عن تطورات في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس، رئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، الذي عُثر على جثته أمام مسكنه في الدير الكائن بوادي النطرون، في واقعة هي الأولى من نوعها في البلاد.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أشعياء المقاري، وفلتاؤس مقاري، “اتفقا منذ شهر على قتله، بعد الانفراد به بطريقه المعتاد من سكنه لكنيسة الدير لأداء صلاة قداس الأحد”.

وأضافت التحقيقات أن “المتهمين أعدّا لذلك الأداة المستخدمة (ماسورة حديدية) وأخفياها بمحل الواقعة، وحاولا تنفيذ مخططهما مرتين، ولم يتمكنا إلا في المرة الثالثة”.

وأقر المتهم الأول أشعياء المقار بأنه فشل في المرة الأولى في تنفيذ مخططه، بسبب صلاة “أبيفانيوس”، بينما فشل أيضًا في المرة الثانية لأن الضحية استيقظ من نومه متأخرًا على غير المعتاد، فلم يلحق به المتهم قبل وصوله إلى الكنيسة.

وفي فجر يوم الواقعة تقابل المتهمان بناء على اتفاق مسبق لتنفيذ مخططهما، وما إن أبصرا المجني عليه وتأكدا من خلو المكان، أخرج المتهم الأول أداة الجريمة وضربه على مؤخرة رأسه في الوقت الذي كان فيه الراهب فلتاؤس المقاري يراقب الطريق حتى لا يراهما أحد.

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة الـ23 من أيلول/ سبتمبر الجاري للنظر في أولى جلسات محاكمة المتهمين.