اعتداء صاحب أسبقيات على رجل أمن يثير سخط التونسيين (فيديو)

ألقت الشرطة التونسية القبض على شاب ثلاثيني، ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على رجل شرطة في محافظة بنزرت شمال العاصمة تونس، بعد أن أثار المقطع موجة استياء واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد شهود عيان أن المُعتدي من أصحاب السوابق العدلية، وكان في حالة غير عادية ويتفوّه بعبارات منافية للأخلاق.

وفي تفاصيل الحادثة، فإن الشاب الثلاثيني حاول الاعتداء على سيارة امرأة في محافظة بنزرت، ثم لاذ بالفرار، قبل أن يلحق به عون المرور وتحدث عملية الاعتداء.

وظهر الشاب المعتدي، في مقطع الفيديو، وهو يعتدي بالعنف على عون شرطة المرور الذي يبلغ من العمر 54 سنة، ثم قام باقتلاع رتبته الأمنية وقام بتمزيقها وإلقائها على الأرض.

وقال زوج صاحبة السيّارة، ويدعى بشير التوّاب، إن المنحرف كان يمتطي دراجة نارية، وعند مروره بجانب سيارة زوجته، اعتدى عليها وقام بكسر البلّور الجانبي للسيارة.

وأضاف بشير التواب، في تصريح لـ”إرم نيوز”، أنه توجّه رفقة زوجته إلى أقرب مركز شرطة لتقديم شكوى بحق المعتدي، ورافقهم عون شرطة المرور إلى المكان الذي استقر فيه المنحرف بعد عمليه الاعتداء.

وأشار إلى أن عون الشرطة طلب من المنحرف بطاقة الهويّة، لكنه رفض ذلك، وانهال عليه ضربًا وشتمًا.

من جانبه، أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، سفيان زعق، أن صاحبة السيّارة هي من وثّقت فيديو اعتداء المنحرف على عون شرطة المرور.

وأضاف سفيان زعق في تصريح لـ”إرم نيوز”، أن أعوان الشرطة قاموا بإلقاء القبض على المنحرف وتم ايداعه في مركز الإيقاف.