سيدة عربية تشعل النار في زوجها وطفليها

أقدمت زوجة مصرية اليوم الأربعاء، على إشعال النار بزوجها وطفليها بسبب خلاف وقع بينهما على المصاريف المدرسية، وشراء الاحتياجات الخاصة بدراسة الأطفال.

وتلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بتعرض مواطن وطفليه لحروق بالغة جراء اشتعال النيران في منزل الأسرة، بمنطقة المطرية شرق العاصمة القاهرة.

وشكلت النيابة العامة فريقًا للتحقيق في الواقعة، حيث اتضح من خلال التحقيقات الأولية، وقوف الزوجة وراء اشتعال النيران في المنزل بهذا الشكل.

وبحسب شهود عيان، فإن الزوجة سميحة محمود (35 عامًا) طالبت زوجها عبدالله جمال (43 عامًا) بالمصاريف المدرسية لطفليهما اللذين يتعلمان بالمرحلة الابتدائية، لكن الأب رفض دفع المصاريف، وبرر ذلك بعدم قدرته على شراء المستلزمات المدرسية، ما أدخله مع والدة الطفلين في خلاف حاد.

وأوضح شهود العيان، أن بعض الجيران حاولوا التدخل لإنهاء الخلاف في اليوم الأول، لكن الأمور تطورت بصورة أكبر في اليوم الثاني، وقامت الزوجة بإشعال النار في المسكن من خلال سكب البنزين على أثاث الشقة، لتمتد النيران إلى حجرة الأطفال والزوج وتشتعل النيران في أجسادهم.

ونقل بعض المواطنين والجهات المعنية الأب وطفليه إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث اتضحت بعد ذلك وفاة أحد الأبناء وإصابة الأب والطفل الآخر بحروق بالغة في أنحاء عديدة من جسديهما.

وقد تحفظت الجهات المعنية على الأم لحين استكمال الإجراءات اللازمة والتحقيق معها.