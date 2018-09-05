بعد “أطفال المريوطية”.. جثة سيدة في مكب قمامة تصدم المصريين

أثارت جثة مجهولة تم العثور عليها داخل حقيبة وملقاة في القمامة بالقرب من الطريق الدائري في مصر الذعر بين المواطنين، حيث تبين أنها لسيدة في أواخر العقد الثاني من عمرها.

البداية كانت بتلقي رجال الأمن بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة ملقاة بالقمامة داخل حقيبة بالقرب من الطريق الدائري بدائرة مركز أوسيم.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص لم يتم العثور على أي أوراق تفيد هويتها، وكانت توجد آثار تعذيب بها، وضرب بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم.

ووجد رجال الأمن صعوبة في تعقب مرتكب الجريمة خاصة أن المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة نائية ولا توجد بها أي كاميرات مراقبة.

تحفظت قوات الأمن على الجثة وتم تحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لمباشرة التحقيقات في القضية.

وتأتي هذه الواقعة بعد أسابيع من العثور على جثث 3 أطفال داخل أكياس بلاستيكية بهم آثار حروق بالقرب من الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بالهرم، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أطفال المريوطية”، والتي أثارت جدلًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي، وسط تكهنات بسرقة أعضائهم، قبل أن يكذّب رجال الأمن هذه الادعاءات، والتوصل إلى المتهم الحقيقي، وهي الأم التي تخلصت من جثث أبنائها بعد اندلاع حريق في شقتها.