مهندس عربي يعتدي على شرطي بدبي خلال محاولته الهروب من الحجز

فتحت النيابة العامة في دبي، تحقيقًا مع مهندس عربي اعتدى على عريف في الشرطة، أثناء محاولة منعه من الهرب من مركز الشرطة.

وأقدم المهندس على لف يد الشرطي اليمنى ودفعه بقوة إلى الجدار أثناء منعه من محاولة الهرب من مركز الشرطة، ما تسبب للعريف بإصابات مختلفة، كما تعمد إتلاف أملاك عامة عبارة عن سقف متحرك لغرفة التوقيف.

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، قال المجني عليه إنه “كان يمارس عمله المعتاد في مركز الشرطة، بينما كان المتهم محتجزًا بالتوقيف الخاص بقسم التحريات، وهي عبارة عن غرفة محاطة بحواجز معدنية من جميع الجهات، وذلك على خلفية اتهام المهندس بجرائم سرقة”.

وأضاف أنه “في هذه الأثناء سمع صوت ارتطام على الأرض وفوجئ بأن المتهم تسلق الحاجز المعدني مستغلاً وجود فراغ بين الحاجز والسقف، ثم اتجه إلى خارج الغرفة، وعند محاولة القبض عليه أمسك المتهم ذراعه اليمنى ولفها ثم دفعه بقوة ناحية الجدار، ما أدى إلى سقوطه على الأرض، وتمكن المتهم من الخروج إلى الغرفة محاولاً الهروب من المركز إلا أنه فوجئ بأن الأبواب مغلقة ولا يوجد منفذ خارجي، فعاد إلى غرفة الحجز مجدداً”.

وتابع الشرطي أنه “استعان بزملائه للسيطرة على المتهم فقاومهم بعنف وحاول منعهم من تقييد يديه، لكنهم نجحوا في النهاية بالسيطرة عليه”، مبينا أن محاولة هروبه أحدثت أضرارًا في سقف الغرفة.

وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء على عريف في الشرطة، وإتلافه عمدًا أملاكًا عامة.