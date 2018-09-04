3 مصريين يعذبون مواطنهم بطريقة مروعة في الكويت.. لهذا السبب

أقدم 3 مصريين مقيمين في دولة الكويت على تعذيب مصري رابع بطريقة مروّعة، بعدما انهالوا عليه طعنًا بالآلات الحادة، وهو عار.

وكانت زوجة أحد الجناة أقامت علاقة غير شرعية مع المجني عليه، فقرَّر مع ابنَي عمّه الانتقام منه، وأجبروا الزوجة على توثيق الواقعة بالفيديو.

ووفق صحيفة “الرأي” المحلية، فإن مصريًا قدَّم بلاغًا للجهات الأمنية ذكر فيه أن 3 أشخاص وامرأة من الجنسية المصرية اقتحموا مسكن شقيقه وجرّدوه من ملابسه تمامًا، ثم أقدموا على توثيقه بالحبال وطعنه في أنحاء مختلفة من جسده، وأجبروا المرأة على تصوير المشهد بواسطة هاتف أحدهم، ثم خرجوا من المكان وهم يتوعدون ويهددون بأن “الآتي أعظم”.

وعلى إثر البلاغ، توجَّهت دوريات الأمن لموقع الحادث حيث وجدوا المجني عليه يتلوى من الألم وسط دمائه في صالة شقته، وقد بدت عليه آثار التعذيب الجسدي والضرب المبرح وهو شبه فاقد للوعي، وتم نقل المجني عليه للمستشفى، فيما قدم شقيقه بيانات أحد الجناة للشرطة.

وألقي القبض على المتهم الرئيس الذي أرشدهم على شريكيه، اللذين اتضح أنهما ابنا عمه، وكشف أن المرأة التي كانت برفقتهم هي زوجته، وأنه فعل ما فعل بعد اكتشافه علاقة تجمع بين زوجته والمجني عليه؛ ما أفقده صوابه فقرر معاقبة المجني عليه، وإجبار زوجته على توثيق الواقعة.

وقال الجاني إنه اكتشف مصادفة خيانة زوجته بعد أن فتش هاتفها ليكتشف الرسائل التي “أذهلته وصدمته” على حد تعبيره. وبالتحقيق مع الزوجة انهارت باكية، وقالت إن زوجها أجبرها على تصوير المشهد بهاتفه الجوال.

وأوضح مصدر أمني أنه تم التحفظ على الأشخاص الأربعة على ذمة القضية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص المتهمين.