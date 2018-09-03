السجن 11 عامًا لرئيس لجنة إقامة صلاة الجمعة في فارس الإيرانية

قضت محكمة إيرانية بمحافظة فارس جنوب إيران، الاثنين، بالسجن 11 عاماً لرئيس لجنة إقامة صلاة الجمعة بالمحافظة، بعد إدانته بالاختلاس وحيازة الممتلكات من خلال وسائل غير مشروعة.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، إن “رئيس قضاة محافظة فارس علي قاضي مهر، أعلن الحكم ضد رئيس لجنة إقامة صلاة الجمعة بالمحافظة، عبد الله نبي زاده فرد شيرازي”.

وقام مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، بفصل نبي زاده فرد شيرازي من وظيفته وتجريده من جميع مسؤولياته، بعدما رفعت عليه شكوى بالفساد عام 2011.

وأوضح علي قاضي مهر أن “أكثر من 1000 شخص تقدموا بدعوى ضد رئيس لجنة إقامة صلاة الجمعة بسبب إساءة استخدام وظيفته من خلال حيازة أراضي وممتلكات بطريقة غير مشروعة واختلاس أموال طائلة من المواطنين”.

ووصفت وكالة أنباء “فارس نيوز” المقربة من الحرس الثوري، عبد الله نبي زاده فرد شيرازي بأنه مشهور بـ”ملاك الأراضي”، حيث يعد من أكبر ملاك الأراضي بالمحافظة التي تعد من أهم المحافظات السياحية في جنوب إيران.

كما يتولى نبي زاده فرد شيرازي مسؤوليات أخرى، منها عضو مجلس رسم السياسات الإستراتيجية لخطباء صلاة الجمعة في محافظات فارس وبوشهور وكهكيلوليو بوير أحمد، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الغدير الدولية.

وترتبط مؤسسات تعيين خطباء صلاة الجمعة والمسؤولين فيها بمختلف المحافظات الإيرانية بمكتب المرشد الأعلى علي خامنئي.