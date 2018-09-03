سيدة عربية تفتك بزوجها بمساعدة أقاربها

كشفت سيدة مصرية في العقد الرابع من عمرها، تفاصيل ارتكابها لجريمة قتل زوجها بمعاونة شقيقها، مؤكدة أن ما نشر بشأن سبب الواقعة عن وجود خلافات مادية، هو أمر غير حقيقي.

وقالت المتهمة خلال التحقيقات التي استكملت معها من قبل النيابة العامة في محافظة القليوبية، المجاورة للعاصمة القاهرة، إن السبب الرئيس يرجع إلى خيانة زوجها لها على فراش الزوجية مع سيدة أخرى.

وذكرت الزوجة أنها تركت المنزل بعد خلافات طبيعية مع زوجها، إلى أن تلقت اتصالًا هاتفيًا يخبرها بصعود زوجها للشقة مع سيدة أخرى؛ لقضاء ليلة حميمية معها، الأمر الذي أثار غضبها.

واستكملت الزوجة: “تأكدت من عدم اهتمام زوجي بغيابي، وتركي للمنزل، فذهبت إليه برفقة شقيقي، وزوج شقيقتي لمواجهته، إلا أنه حاول الاعتداء علينا، الأمر الذي تطور إلى مشاجرة بيننا بسبب خيانته لي، فقمنا بالاعتداء عليه بآلة حادة حتى سقط جثة هامدة”.

واختتمت الزوجة: “كان من الطبيعي أن أواجه زوجي الخائن بخيانته لي، وممارسته للجنس مع عشيقته على فراش الزوجية، لكن لم يكن في نيتنا قتله، لكن تجاوزه بحقي وحق أسرتي كان سبب تطور الموقف”.

وعقب انتهاء سماع أقوال الزوجة المتهمة الرئيسة في الجريمة، قررت النيابة العامة حبسها على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لإحالتها إلى المحاكمة.