مصر.. كاميرا مراقبة توثق جريمة قتل بشعة بسبب “لعب أطفال”

وثقت كاميرا مراقبة جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مدينة المنصورة، شمال العاصمة المصرية، بعد أن طعنه بواب عمارة أمام أعين المارة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر أحد الأشخاص يخرج مسرعًا من داخل مبنى سكني، ثم قام بدفع شاب وهو يوجه له طعنات.

وعندما حاول الشاب الدفاع عن نفسه واللحاق بطاعنه، لم يتمالك نفسه إذ سقط مضرجًا في دمائه جثة هامدة، وسط ذهول المارة، الذين حاولوا إنقاذه دون جدوى.

وقال معلقون على مقطع الفيديو، إن الشجار نشب بين الشاب الذي يعمل مديرًا لأحد المطاعم، وبواب العمارة، بسبب خلاف على لعب الأطفال أمام المطعم وقذفهم لباب المحل بالكرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني، الذي اعترف بارتكابه الجريمة.