بالفيديو.. راعي أغنام يقيد كفيله السعودي في الصحراء

أقدم وافد في المملكة العربية السعودية على تكبيل واختطاف كفيله السعودي، وفق ما أظهره مقطع مصور يبدو أن الجاني صوره بنفسه خلال ارتكاب جريمته.

وتداول الناشطون المقطع عبر مواقع التواصل بشكل واسع، اليوم الأحد، معربين عن استنكارهم لتلك الواقعة، التي جرت تفاصيلها في ظلام الليل.

ويظهر في المقطع وافد من الجنسية الإفريقية، يعمل لدى السعودي في مهنة رعي الأغنام، حيث يتهم كفيله بمضايقته وعدم الإيفاء بوعوده، بحسب ما اتضح من الحوار.

ويظهر مقطع الفيديو توسلات المسن بأن يتركه ولا يأخذ نقوده، بينما يصر الوافد على أن يوثقه في زاوية حديدية خوفًا من أن يدهسه بالمركبة إذا فك وثاقه.