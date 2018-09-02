شاب عربي يذبح والدته بسبب طعامها

أقدم شاب مصري على ذبح والدته؛ بعد خلافات بينهما على نوع الطعام الذي أعدته له قبل وصوله المنزل، ليرقدها جثة هامدة غارقة في الدماء.

وحسب التحقيقات، فقد طعن الابن الثلاثيني أمه الستينية بعدة طعنات في رقبتها؛ بسبب مشادة كلامية بينهما، لعدم رضاه عن الطعام المقدم له، الأمر الذي تطور لاستعانته بسكين المطبخ لذبح والدته.

وقد تلقى قسم شرطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، بلاغًا حول الجريمة، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي إلى مكان الحادثة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقررت النيابة العامة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وإحالة جثة المجني عليها للطب الشرعي، قبل التصريح بدفنها.