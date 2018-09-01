مصري يعذب شقيقته حتى الموت.. ووالده حاول تبرئته

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن “سوهاج” جنوب مصر، شابًا عشرينيًا يُدعى حسين، قام بتعذيب شقيقته وضربها حتى فاضت روحها، وذلك بعد مشاجرة عنيفة دارت بينهما بسبب طلبات المنزل.

بدأت تفاصيل الواقعة عقب عودة المتهم من عمله، فطلبت منه شقيقته “الضحية”، قضاء بعض احتياجات المنزل، وعند رفضه قامت بسبه، فقام بالاعتداء عليها بالضرب بعصا وتعليقها بجنزير على باب إحدى غرف المنزل حتى توفيت.

وكشفت تحريات المباحث، محاولة أفراد الأسرة إبعاد الشبهة الجنائية عنه، من خلال اختلاق واقعة انتحارها، وهو ما نفته أجهزة الأمن والطب الشرعي.

وأفادت التحريات، أن والدها ادّعى بأنه عثر عليها معلقة بحبل داخل غرفتها، فقام بإنزالها ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود إصابات بالساعدين والرقبة وتجمع دموي خلف الأذن اليمنى ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وعقب تقنين الإجراءات تبين أن شقيقها مرتكب الواقعة وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.