القبض على شاب وفتاة هددا امرأة متزوجة بنشر صورها على “فيسبوك”

ألقت الشرطة الفلسطينية، يوم الجمعة، القبض على شاب وفتاة يُشتبه بهما بابتزاز وتهديد امرأة متزوجة بمحافظة بيت لحم، عبر “فيسبوك”.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد تلقي شكوى من مواطنة من سكان المحافظة حول قيام شخصين بابتزازها وتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قامت الشرطة باعتقالهما.

وبحسب الشرطة الفلسطينية، فقد طلب الجُناة من السيدة دفع مبلغ 10 آلاف شيكل مقابل عدم نشر صورها .

وأشارت الشرطة في بيان لها، أنه على الفور باشرت وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة المباحث العامة بإجراءات البحث والتحري، وتمكنت من إلقاء القبض عليهما وضبط الأجهزة الخلوية الخاصة بهما، وصادرت (فلاشة) بداخلها صور للمشتكية.

وأوضحت الشرطة أنه وبعد سماع أقوالهما أفادا بقيامهما بابتزاز وتهديد المشتكية بنشر صور لها، في حال عدم دفع مبلغ من المال.

وأكدت الشرطة توقيف المشتبه بهما تمهيدًا لتحويلهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.