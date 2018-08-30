حبس 4 أمناء شرطة جدد في “فضيحة تسريب معلومات لتجار مخدرات” بمصر

في واقعة أثارت الجدل داخل أروقة وزارة الداخلية خلال الأشهر الماضية، قررت النيابة العامة في مصر اليوم الخميس حبس 4 أمناء شرطة جدد على ذمة التحقيقات الجارية في اتهام عدد من أفراد الشرطة في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ”فضيحة تسريب المعلومات لتجار الحشيش”.

وجاء قرار نيابة غرب القاهرة، بعد القبض على المتهمين الذين يعملون بقسم شرطة الأميرية، وقيامهم بتسريب معلومات أمنية عن تحركات المأموريات إلى 12 تاجر مخدرات نظير حصولهم على رشاوى مالية، خلال فترة عملهم في قسم شرطة الأميرية، ومرتبات شهرية لبعضهم.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين أثناء عملهم بمباحث الأميرية كوَّنوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم مستغلين عملهم في وحدة البحث الجنائي، وقاموا بالتواصل مع تجار المخدرات، وإبلاغهم عن المأموريات التي تستهدفهم مقابل حصول كل أمين شرطة على مبالغ مالية.

يذكر أن النيابة العامة قرَّرت في أبريل/نيسان الماضي حبس 10 أمناء وأفراد شرطة في القضية بعد تأكيد تورطهم في القضية وإحالتهم للمحاكمة، إلا أن القضية لا تزال تثير الجدل، وتكشف المزيد عن تفاصيل جديدة بشأن تورّط آخرين.