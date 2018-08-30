حيلة غريبة لتهريب حبوب مخدرة في أحد مطارات الكويت (صورة)

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في الكويت بالتعاون مع إدارة الجمارك ومكتب البحث الجمركي تهريب كمية كبيرة من حبوب المخدرة نوع “ترامادول”، حاول وافد عربي تهريبها لدى وصوله من موطنه عبر مبنى “طيران الجزيرة”.

وبحسب موقع “25 فبراير” المحلي، أبلغت إدارة الجمرك الجوي إدارة مكافحة المخدرات ببيانات تفصيلية عن المتهم وتوقيت وصوله إلى البلاد، حيث قامت الجهات الأمنية في مبنى “طيران الجزيرة” بتتبعه، وهو عربي الجنسية قادم من موطنه.

وبوصول المتهم إلى مبنى طيران الجزيرة تم توقيفه وبسؤاله ما إذا كان بحوزته مواد مخدرة نفى ذلك، ليتم تفتيشه ذاتيًا واكتشاف قيامه بوضع حزام حول جسده يحوي الحبوب المخدرة.

وبعد حصر المضبوطات تبين أن الحبوب المهربة تبلغ 6032 حبة مخدرة.