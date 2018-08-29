توقيف أكاديمي صيني عُثر على جثة زوجته بحقيبة داخل مكتبه

المصدر: ا ف ب

أوقفت السلطات الصينية أستاذًا في جامعة هونغ كونغ للاشتباه بقتله زوجته، بعدما عثرت الشرطة على جثة في داخل حقيبة في مكتبه، في جريمة جديدة تهز هذه المدينة الصاخبة.

واكتشف شرطيون جثة المرأة التي كانت بالملابس الداخلية مع سلك كهربائي حول العنق، داخل حقيبة في علبة خشبية عريضة في مكتب الأستاذ الجامعي تشونغ كاي تشونغ البالغ 53 عامًا.

وأبلغ الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الميكانيكية عن فقدان زوجته في 20 آب/أغسطس قائلًا إنها غادرت المنزل ولم تعد إثر خلاف بينهما.

وذكرت الشرطة أنها بدأت تشك بتشونغ بعد مراقبة التسجيلات الملتقطة عبر كاميرات المراقبة من دون تسجيل خروج الزوجة من المنزل، فيما شوهد تشونغ يخرج علبة خشبية كبيرة من المبنى.

وبعد ظهر الثلاثاء، أجرت الشرطة عمليات بحث في مكتب تشونغ القريب من المنزل الذي يعيش فيه مع زوجته وأبنائهما.

وقال الضابط في الشرطة لاو كووك هوي للصحافيين “كان ثمة دم يتسرب من الحقيبة وكانت الرائحة نتنة”.

ولفت إلى أن الضحية قد تكون قضت خنقًا لكن لا تزال السلطات تنتظر نتائج التشريح لتحديد هوية الضحية وأسباب الوفاة.

وأشار لاو إلى أن تشونغ أبلغ المحققين بأنه تشاجر مع زوجته ليلة فقدانها على خلفية شكوى من نظافة المراحيض.

وأبدى رئيس جامعة هونغ كونغ جانغ شانغ الأربعاء صدمته وحزنه للجريمة قائلًا إن الجامعة ستقدم الدعم للطلاب والأساتذة المتضررين.

ويحاكم أستاذ جامعي آخر في هونغ كونغ بتهمة استخدام كرة لليوغا مملوءة بأول أكسيد الكربون لقتل زوجته وابنته في داخل سيارة.