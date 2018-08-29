تأجيل قضية قاتل زوجة إماراتي بعد ثبوت سلامة قواه العقلية

أكّد التقرير الطبي الصادر عن أحد مستشفيات إمارة الفجيرة بدولة الإمارات سلامة القوى النفسية والعقلية للمتهم بقتل زوجة مواطن (عربية الجنسية)، والشروع بقتل طفليها بالسلاح الأبيض في إحدى مناطق الإمارة.

وكانت محكمة جزاء الفجيرة قد أمرت بتحويل المتهم إلى لجنة طبية للنظر في حالته النفسية، أثناء ارتكابه جريمته، وذلك بعد مطالبة المتهم خلال محاكمته بعرضه على الطب النفسي، لتحديد مدى سلامة قواه العقلية وقت وقوع الجريمة.

ووفق موقع “آراء” المحلي، قررت محكمة الجنايات على إثر التقرير تأجيل القضية إلى جلسة 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكان بلاغ ورد للشرطة يفيد بتعرض زوجة مواطن وطفليها وخادمة للطعن من قبل مجهول، وبانتقال دوريات الأمن لمكان الواقعة، تبين وفاة الزوجة، وإصابة ابنها (11 عامًا)، وابنتها (9 أعوام)، وخادمة (29 عامًا)، نتيجة الطعن بالسكين.

وبعد القبض على المتهم، أقرّ بارتكابه جريمته، ثم قيامه بالفرار من موقع الجريمة، وأحيل على إثر اعترافاته إلى النيابة العامة، حيث وجهت له تهم القتل والشروع بالقتل والسرقة، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات.