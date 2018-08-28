القبض على متهم محكوم عليه بالسجن 894 عامًا في مصر

ألقت أجهزة الأمن المصرية اليوم الثلاثاء، القبض على متهم محكوم عليه بالسجن 894 عامًا في قضايا نصب بـ22 مليون جنيه.

وأشار بيان لوزارة الداخلية إلى أن الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام ألقت القبض على المتهم الهارب، صاحب إحدى شركات السياحة والمحكوم عليه في 1050 قضية، بمجمل أحكام قضائية 894 عامًا.

وأضاف البيان أن المتهم حمادة محمود (36 سنة)، المقيم بدائرة قسم العمرانية بمحافظة الجيزة، حُكم عليه في 1050 حكمًا منها “540 جزئيًا و510 مستأنفًا”، ومن بينها 13 حكمًا نهائيًا واجب النفاذ في قضايا تتعلق بالنصب وشيكات بدون رصيد وتبديد لتبلغ مديونيته 22 مليون جنيه، بجملة كفالات 310 آلاف جنيه.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بوساطة التحريات وجمع المعلومات من استهداف المتهم في محل إقامته الذي يتردد عليه خلال فترات متباعدة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ثم عرضه على النيابات المختصة لقضاياه.