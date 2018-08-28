الأمن المصري يكشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل “طالب الرحاب”

كشفت تحريات المباحث المصرية تفاصيل مقتل طالب جامعي بمنطقة الرحاب شرق العاصمة القاهرة على يد والد خطيبته، بعد خطفه ومساومة أهله على دفع مبلغ مالي.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، قد قررت حبس والد خطيبة طالب جامعة الشروق المختطف، و3 آخرين، لاعترافه بقتله بعد خطفه وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

وبيّنت التحريات، اليوم الثلاثاء عدم صدق رواية الأب، بأن السبب وراء القتل هو اكتشافه علاقة آثمة بين المجني عليه وابنته.

وأوضحت التحريات أن الأسباب الحقيقية وراء مقتله هي وجود خلافات سابقة بين الأب وابنته والمجني عليه، ومعرفة الطالب أن والد خطيبته سبق اتهامه في قضية مخدرات وصادر ضده حكم ومتهرب منه ومنتحل اسم شخص آخر للتمكن من الهروب.

وعثر رجال الشرطة على جثة الطالب، بعد بلاغ ورد من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة صادرة من إحدى الشقق بالعقار الذي يسكنونه بمدينة الرحاب.