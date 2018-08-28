بعد أن ذاع صيته بمواقع التواصل.. الأمن السعودي يقبض على مدعٍ لعلاج “تنسيم الرأس”

ألقى الأمن السعودي القبض على شخص يدعي علاج أحد الأمراض الشعبية في إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة وسط المملكة، بعد أن ذاع صيته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة “عاجل” الإلكترونية المحلية أنّ “الأجهزة الأمنية تمكنت، بالتنسيق مع صحة الطائف، من الإطاحة بمدعي علاج (تنسيم الرأس) في محافظة (الموية)”.

ونقلت عن الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة في “تويتر”، قولها إنّه “تمت إحالة مدعي العلاج للنيابة العامة”.

وأشارت إلى أنّ المقبوض عليه “خصص يومًا للرجال ويومًا للنساء، كما ذاع صيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم القبض عليه من قبل فرقة أمنية من شرطة (الموية)، بالتعاون مع صحة الطائف، وتحريز الأدوات المستخدمة في العلاج”.