شرطي تركي يبيع وقود سيارته الرسمية سرًا لمحطة وقود يملكها نجله

اعتقلت السلطات الأمنية بمدينة كوجالي التركية غرب البلاد، شرطيًا بتهمة بيع البنزين المخصص لسيارة الشرطة الرسمية.

وقامت فرق مكافحة التهريب والجريمة المنظمة في بلدة جبزة التابعة للمدينة بمتابعة الشرطي وابنه وصهره على خلفية وصول بلاغ عنهم حول قيامهم ببيع بنزين سيارة الشرطة.

وكشفت الفرق الأمنية أن الشرطي يتردد كثيرًا على مركز غسيل وتلميع للسيارات في بلدة تشوكوروفا يملكه نجله، ويقوم بإفراغ البنزين من مخزن سيارة الشرطة المدنية، لبيعه عبر المركز.

وأصدرت المحكمة قرارًا بحبسه بتهمة “الاستيلاء على المال العام”، بينما أخلت سبيل كلًا من ابنه وصهره تحت المراقبة القضائية.

وفي إطار تعليقه على الحادثة، قال صاحب حساب “نبض تركيا”، في تغريدة نشرها ليلة الثلاثاء على موقع “تويتر”: “هذه اللصوصية أمر طبيعي جدًا بعد أن اعتقل أردوغان الشرطيين الشرفاء النبلاء”.

كما قال حساب آخر باسم “المشهد التركي”، إن “المسؤولين الأتراك أغلقوا معاهد الشرطة وشكلوا أخرى جديدة من صفوف حزبهم العدالة والتنمية الحاكم”، في إشارة منه إلى إغلاق الرئيس رجب طيب أردوغان أكاديميات الشرطة، إضافة إلى تصفية الأمن والقضاء والجيش، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز العام قبل الماضي.