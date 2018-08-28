الكويت.. ذهبت لزيارة “أمه المريضة” فاحتجزها لساعات

فتحت الجهات الأمنية في الكويت تحقيقًا في قضية تعرض مواطنة للاحتجاز في شقة مواطن والاعتداء عليها، فيما جارٍ القبض على المتهم الذي أغلق هاتفه النقال بمجرد علمه بتقديم المواطنة شكوى ضده.

ووفق صحيفة “الأنباء” المحلية، فإن فتاة في العقد الثالث من عمرها تقدمت ببلاغ للجهات الأمنية، ذكرت فيه أنها تعرفت على شاب أوهمها بالزواج وزعم أن والدته مريضة وطلب منها أن تزورها، مؤكدًا لها أن شقيقته ترعى أمه بالمنزل.

وأضافت المواطنة أنها “توجهت إلى منزل المدعى عليه بحسن نية، لكنها فوجئت بأن المنزل خالٍ، وأن المتهم خطط لهذا كي يعتدي عليها فقاومته بشدة، فاحتجزها المدعى عليه عدة ساعات قبل أن يطلب منها المغادرة دون أن يفعل شيئًا”.

وأكدت المدعية أنها “قاومت جميع محاولاته المتكررة للاعتداء عليها”.