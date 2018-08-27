مصر.. تفاصيل جديدة عن مقتل “ضحية الرحاب” على يد والد خطيبته (فيديو)

كشف عمر أسامة شقيق ضحية الرحاب بسام أسامة، تفاصيل جديدة عن الجريمة البشعة التي نفذها والد خطيبة أخيه.

وقال شقيق الضحية خلال مداخلة له ببرنامج “صح النوم” على قناة قناة “LTC” ، إن سبب الجريمة هو أن شقيقه اكتشف أن والد خطيبته “مزور” وعثر لديه على 5 بطاقات مزورة وشهادة وفاة مزورة وكان يفعل أشياء خارجة عن القانون ويعلم عنه أسرارًا كثيرة تدينه.

وأضاف: “حينما هدده بإبلاغ الشرطة بدأ الخلاف وظل والدها يخطط لجريمته طوال ثلاثة أشهر”.

وبيّن شقيق الضحية أن الجاني استخدم ابنته لاستدراج أخيه إلى منزله لتنفيذ جريمته وأقدم بمساعدة آخرين على خنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، مشيرًا إلى أن القاتل اعترف أمام النيابة بالواقعة، وقام بتمثيل الجريمة كاملة.

وكانت قوات الأمن تلقت بلاغًا يفيد وجود جثة شاب داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وعثرت على جثة الشاب أسفل طبقة أسمنتية بأرضية الشقة.