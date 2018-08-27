قتلت على يد 6 فتيات.. مسؤول مصري يكشف تطورات جديدة في قضية الطالبة مريم (فيديو)

بعد مرور 6 أشهر على جريمة قتل الطالبة المصرية مريم عبد السلام في لندن عقب الاعتداء عليها بوحشية من قبل 6 فتيات يحملن جنسيات مختلفة، استدعى القضاء البريطاني قتلة الطالبة للمثول أمام محكمة نوتنغهام في الـ 27 من سبتمبر/أيلول المقبل.

وكشف الدكتور عماد أبو حسين المستشار القانوني للسفارة المصرية في لندن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام” المذاع على قناة “تن”، تفاصيل جديدة حول القضية التي هزت الرأي العام في مصر وقتها.

وقال حسين إن القضاء البريطاني قرر محاكمة جميع الفتيات المتورطات في مقتل الطالبة المصرية مريم عبد السلام، مشيرًا إلى أن التحريات توصلت لفيديوهات وأدلة دامغة تدين المتهمين من خلال كاميرات المراقبة التي وصفها بالشاهد الذي لا يكذب.

لكن المفاجأة التي فجرها مستشار السفارة المصرية ما قاله نصًا: “للأسف تقرير الطب الشرعي قال إن الضرب لم يتسبب في الوفاة وسبب الوفاة شيء لن أستطيع الحديث عنه الآن في ظل استمرار التحقيقات”.

وبيَّن أن كل فتاة ستحاكم بمفردها على التهم الموجهة إليها، لكن ليس بينها تهمة الضرب الذي أفضى إلى الموت، بل شيء آخر من المتوقع الإفصاح عنه قريبًا، مبينا أن هناك 4 أطباء شرعيين كتبوا تقاريرهم فيما يتعلق بواقعة مقتل الطالبة مريم، وجميع التقارير ذهبت إلى أنه لا توجد علاقة بين الضرب والوفاة.

وفي مارس/آذار الماضي ظهر فيديو يبين لحظة الاعتداء على طالبة كلية الهندسة في بريطانيا، وهو ما أشعل غضب المصريين حيث وصفوا الحادث بالعنصري، لتلفظ مريم بعد أيام أنفاسها الأخيرة.