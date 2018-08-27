بعد فضح علاقتهما.. شابة عربية تقدم عشيقها قربانًا لشقيقيها

بعد علاقة جنسية لسنوات وكشف شقيقيْها للأمر، تخلصت مصرية من عشيقها عقب ممارستهما الجنس، وإصرار شقيقيها على قتله لتنجو بنفسها من بطشهما، حيث طلبا منها مساعدتهما في ارتكاب الجريمة.

بدأت الواقعة ببلاغ مقدم من أسرة المجني عليه “في العقد الثالث من العمر” بقسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية المجاورة للقاهرة، يفيد بتغيبه عن المنزل منذ أيام، ما دفع السلطات لإجراء التحريات والإخطارات الأمنية لمراكز الشرطة بمواصفاته.

وبعد أيام تلقى قسم الشرطة إخطارًا يفيد بالعثور على مواصفات المتغيب، وهي جثة ملقاة في مياه الترعة بالمحافظة المجاورة “الغربية”، لينتقل فريق البحث الجنائي لموقع الحادث، بعد المعاينة وثبوت وجود شبهة جنائية.

وتبين أن المجني عليه تربطه علاقة جنسية بسيدة في نفس العمر، وجمعتهما علاقة ليلة الحادث، نتج عنها ضبطها في أحضانه من قبل شقيقيها، ومن ثم الاعتداء عليه وقتله.

كما تبين أن الشقيقين قاما بتهديد شقيقتهما بنفس مصير العشيق، حال الكشف عن الجريمة، لتقوم بمساعدتهما في إخفاء الجريمة وإلقاء جثة العشيق في مياه الترعة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة القضية، وإحالة جثة المجني عليه للطب الشرعي قبل التصريح بدفنها.