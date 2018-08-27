الكويت.. بعد “جلسة تعاطي مخدرات” تخلصا من صديقهما برمي جثته في موقف سيارات

ألقت الجهات الأمنية في الكويت القبض على صديقين هندي وباكستاني بعد تخلصهما من صديقهما الفلبيني في موقف إحدى المدارس في منطقة السالمية في دولة الكويت، وذلك بعد وفاته جراء تعاطيه جرعة زائدة من مخدر “الكيميكال”، فيما عثر بحوزتهما على مواد مخدرة متنوعة.

وبحسب صحيفة “الرأي” المحلية، فإن الأصدقاء الثلاثة (الهندي والباكستاني والفلبيني) كانوا في جلسة تعاطي “الكيميكال” داخل سيارة أحدهم خلال تجولهم في أحد شوارع السالمية.

وفارق الفلبيني الحياة، بسبب جرعة زائدة، فما كان من الصديقين سوى البحث عن مكان يكاد يخلو من المارة للتخلص من جثته، حيث وجداه بجوار إحدى المدارس في منطقة السالمية ليلًا، فألقيا بالجثة بين السيارات المركونة في مواقف المدرسة وغادرا المكان.

وأثناء عبور أحد المارة للطريق سيرًا على الأقدام بجوار المدرسة، فوجئ بشخص ملقى على الأرض بين السيارات، فأبلغ عمليات وزارة الداخلية، وبانتقال رجال الأمن تبين وفاته، فيما أحيلت جثته للطب الشرعي، حيث اتضح أنه توفى بسبب جرعة مخدرات زائدة.

وإثر تحريات تم ضبط الهندي والباكستاني وعثر بحوزتهما على مواد مخدرة متنوعة.

واعترف المتهمان بالواقعة، إذ قالا إن صداقتهما بالفلبيني تمتد لسنوات طويلة، وإنه فارق الحياة خلال تواجده معهما في السيارة أثناء جلسة تعاطي، فاضطرا للتخلص من جثته خشية المساءلة القانونية. وأحيل كل من المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.