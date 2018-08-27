بالفيديو.. سطو مسلح على مطعم شهير في الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر تعرض مطعم شهير في الرياض لسطو مسلح مساء أمس الأحد على يد شابين مسلحين.

وأظهر الفيديو الشابین الملثمین وبحوزتھما مسدسان، وقد أوقفا عمال المطعم بجوار الجدار، فیما أمرا الكاشیر بفتح الخزانة بعد أن ضرباه على رأسه، واستولى اللصوص على المال بعد أن أمرا العمال الباقین بالجلوس على الأرض.

وتواصل الجهات المعنية تحقيقها في الحادثة لكشف ملابسات القضية، بحسب موقع “أخبار 24”.

ولا يتسنى لـ”إرم نيوز” التحقق من كل ما ينشره الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تعلق الجهات الأمنية في السعودية، حتى الآن، على مقطع الفيديو.