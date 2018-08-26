شك في سلوكها وعلاقاتها.. رجل عربي ينهي حياة زوجته بطريقة مروعة

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، حكمها بالسجن المؤبد، ضد بائع خردة، قتل زوجته داخل حمام المنزل بطريقة بشعة؛ معللًا جريمته بسوء سلوكها وتعدد علاقاتها.

وترجع الجريمة إلى بلاغ ورد إلى قسم شرطة محافظة الشرقية، يفيد بمقتل ربة منزل في منتصف العقد الرابع من العمر، بعد العثور على جثتها عارية في حمام المنزل، وهروب زوجها.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، حيث تبين وجود كدمات وآثار اعتداء على جسدها، وتغير غالبية لون الجلد في مناطق متفرقة من جسدها؛ الأمر الذي يعني وجود شبهة جنائية.

وبالفحص والمعاينة، تبين أنّ زوج المتهمة (47 عامًا) قام بقتلها، بعد أن أصر على تجريدها من ملابسها بالقوة، ودخل بها إلى حمام المنزل لسكب الماء المغلي عليها لعدة ساعات، كي تلفظ أنفاسها الأخيرة، ليدعي وفاتها بشكل طبيعي أثناء الاستحمام، إلا أنها قاومته.

كما تبين أنّ الزوج، بعد انتهائه من سكب كميات كبيرة من الماء المغلي على زوجته، اعتدى عليها بالضرب المبرح، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل الحمام، قبل أن يهرب من المنزل.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الجريمة؛ بسبب سوء سلوك المجني عليها، وأحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق، حيث تم محاكمته، وصولًا إلى الحكم السابق.