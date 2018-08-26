شاهد اعترافات قاتل طفليه بالدقهلية في مصر (فيديو)

أدلى محمود نظمي، المتهم بقتل طفليه في محافظة الدقهلية، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، أقرّ خلالها بارتكاب واقعة قتل الطفلين (ريان 5 سنوات، محمد 3 سنوات).

وقال المتهم في تسجيل نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه اصطحب طفليه أول أيام عيد الأضحى إلى أحد أقربائه؛ لحضور طقوس ذبح الأضحية بهدف الترويح عن الأطفال.

وأضاف، أنه اصطحب طفليه بعدها إلى إحدى المحلات لشراء ألعاب العيد، قبل أن يذهب بهما إلى طريق إسكندرية الدولي عقب أذان المغرب، ثم توجه بعد ذلك إلى كوبري فارسكور، وقام بإلقاء الطفلين في الترعة، وبعدها أجرى اتصالًا هاتفيًا بزوجته؛ ليخبرها بأن الطفلين مختطفان.

وأشار إلى أنه هرب إلى منطقة “كفر صقر”؛ للإقامة عند أحد أصدقائه، في اليوم التالي للحادثة، قبل أن يشعر بتأنيب ضميره؛ فقرر الانتحار، إلا أنّه سلم نفسه إلى أجهزة الأمن واعترف بتفاصيل الواقعة.

وتحدث المتهم عن علاقاته النسائية التي تسببت في كثير من الأحيان بمشكلات مع زوجته، مقرًا في نهاية الفيديو بندمه على ارتكاب الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على والد الطفلين محمود نظمي، فجر الجمعة، بعد أن اختفى في ظروف غامضة عقب تشييع جثمان الطفلين؛ وذلك عقب الضجة الإعلامية التي أثارتها الواقعة.