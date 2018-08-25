بالفيديو.. النيابة السعودية تأمر بالقبض على شاب هدد بقتل شيعة نجران

قالت وسائل إعلام سعودية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، إن النيابة العامة في السعودية وجهت رجال الأمن للقبض على شاب، هدد في مقطع فيديو مثير للجدل سكان منطقة نجران الذين يتبعون المذهب الشيعي بالقتل.

ووفقًا لتقارير محلية، فإن النائب العام في المملكة سعود المعجب، وجه بالقبض على الشاب والتأكد من صحة المقطع المتداوَل، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وكان الشاب قد أثار الجدل والانتقادات اللاذعة بعد أن ظهر في الفيديو يحمل سلاحين رشاشين، ويتجه نحو سيارة متوقفة يقودها آخر يقوم بالتصوير، ليدور بينهما حديث قصير، ورد في نصه “الذهاب إلى نجران لقتل الشيعة، وقتل شخص آخر سماه أحد بطلي الفيديو بـ”السيد” في إشارة إلى رجال الدين عند الطائفة الشيعية فيما يبدو.

ولا يمكن الجزم بكون الشابين جادين في تهديدهما، وهو ما تبناه كثير ممن شاهد وتداول مقطع الفيديو، الذي انهالت تحته تعليقات غاضبة تطلب محاسبة من قام بالتهديد.

وترصد الجهات الحكومية السعودية، وفي مقدمتها الأمنية، كل ما يتم تداوله من إساءات ومخالفات للقوانين في مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم متابعتها وملاحقة المسؤولين عنها بشكل فوري.

ويتبع قسم من مواطني السعودية، المذهب الشيعي، ويتوزعون في مناطق شرق السعودية، وجنوبها، وتجرم القوانين المحلية، أي تمييز على أساس المذهب.