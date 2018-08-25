اعتقال أمريكية انتحلت مهنة المحاماة لأربع سنوات وجمعت 160 ألف دولار (صورة)

اعتقلت شرطة كاليفورنيا، أمس الجمعة، أبلين بالفر من مدينة بالدوين بارك في الولاية الأمريكية؛ وذلك لإدانتها بانتحال مهنة المحاماة واستخدام خدعتها في الاحتيال العقاري خلال الفترة: “تموز/يوليو 2014 –آذار/ مارس 2018″، مُستهدفةً المهاجرين المُتحدثين باللغات اللاتينية، في مدن إنغليووود، وبيكو ريفيرا، ولا بوينتي، الواقعة في ولاية كاليفورنيا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن بالفر (51 عامًا) قدمت نفسها خلال الأربع سنوات، باسم إبلين بالفردي محامية ووكيل عقاري في النظام القضائي لولاية كاليفورنيا، لتقديم طلبات التماس حول نظام شراء العقارات للمهاجرين وتحسين وضعهم القانوني.

وتمكنت من جمع أكثر من 160 ألف دولار أمريكي من ضحاياها، البالغ عددهم 85 شخصًا.

وتم احتجاز بالفر بسند كفالة قيمتها مليون دولار، ومن المقرر أن تعرض للمحكمة في 6 سبتمبر المقبل.