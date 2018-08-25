مشهد مروع.. أول فيديو لـ”طفلي الدقهلية” لحظة اكتشاف جثتيهما

تداول مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أول فيديو للحظة اكتشاف جثتي الطفلين محمد وريان بالدقهلية، اللذين أقدم والدهما على قتلهما، وهي الجريمة التي هزت الرأي العام في مصر مؤخرًا.

وكانت آخر تطورات القضية كما كشفتها النيابة أن الأب محمود نظمي السيد هو من قتل طفليه ريان ومحمد رميًا في ترعة بمحافظة دمياط بسبب ضياع تركته التي ورثها عن والده والمقدرة بحوالي 1.5 مليون جنيه على علاقاته النسائية المتعددة، وتعاطيه مخدر الأستروكس بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أثر على اتزانه العقلي وتفكيره، ودفعه لهذه الجريمة دون أن يعلم.

جاء ذلك بعدما واجهت النيابة المتهم بتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بالجسر الذي ألقى من أعلاه الطفلان (ريان 3 سنوات، ومحمد 4 سنوات).

وأظهر الفيديو اصطحاب المتهم نجليه إلى جسر فارسكور بمحافظة دمياط وقت الجريمة، بالإضافة إلى كاميرا إحدى محطات الوقود التي أظهرت الطفلين معه في السيارة وهو في طريقه لمسرح الجريمة.

يذكر أن النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، ومازالت القضية تشغل مساحة كبيرة من اهتمام الرأي العام في مصر.