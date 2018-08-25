شقيق القاتل يكشف تفاصيل جديدة في جريمة قتل طفلي الدقهلية بمصر (فيديو)

كشف شقيق المتهم بقتل طفليه بمحافظة الدقهلية شمال مصر تفاصيل جديدة في الحادث الذي شغل حيزًا كبيرًا في وسائل الإعلام المصرية خلال الأيام الكبيرة، مشيرًا إلى أن شقيقه اعترف بجريمته من دون ممارسة ضغوط أو إرغامه على الاعتراف.

وقال شقيق المتهم محمود نظمي إنه اعترف بالواقعة كما حصلت معه، موضحًا أن شقيقه كان قد وقع ضحية لأحد الأشخاص الذي استغله ماديًا من خلال بيعه كتب شعوذة وسحر، مضيفًا أن شقيقه كان تحت تأثير السحر.

وأوضح شقيق الجاني أن أخاه كان ينوي قتل نفسه بعد جنازة أولاده، ولم ينقذه من هذا المصير إلا القبض عليه.

وشدد أن شقيقه كان يتصرف بأوامر مشعوذ وجن مسيطر عليه، حيث اعترف شقيقه خلال التحقيقات بتنفيذ أوامر الجن.

الأب هو قاتل أبنائه سلسيل بالفيديو عم الاولاد يعترف بأن الأب قام بقتل أطفاله بناء عن تعليمات الجن كما كشفت المباحث من خلال تتبع الهاتف المحمول لوالد الأبناء والمتهم بقتلهما، أنه قد صدر من هاتفه مكالمة لزوجته ليصرخ فيها قائلا: الولاد اتخطفوا يا سماح، وكشف التتبع الذى تم على خط المحمول الخاص بالمتهم أن المكالمة صادره من مدينة فارسكور بمحافظة دمياط وليست من ملاهى ميت سلسيل كما أدعى فى البلاغ.كما كشفت تحريات فريق البحث الجنائى، إلى أن المتهم كان بدأ يقرأ فى الفترة الأخيرة فى كتب لتحضير الجن تمهيدا ليعمل بتجارة الآثار ويتمكن من تسخيره، وكما كان يتعاطى الكثير من أنواع المخدرات التى أصابته بالهوس وفقد التحكم فى أعصابه. Posted by ‎جريده حوادث الغربية‎ on Saturday, August 25, 2018

وكان المدعو محمود نظمي قد اعترف أثناء تحقيقات النيابة بقتل طفليه محمد وريان بناء على طلب الجن، ولأن الطفلين ملكان ولا يريد أن يعيشا نفس حياته البائسة، مشيرًا إلى وجود جن يتحدث معه طوال الوقت.

وكشفت التحقيقات تورط الأب بعد أن تبين وجود تناقضات فى أقواله، وتغيبه عن حضور الجنازة وفتح بيت عزاء.

كما كشفت المباحث من خلال تتبع الهاتف المحمول لوالد الطفلين والمتهم بقتلهما، أنه قد صدر من هاتفه مكالمة لزوجته ليصرخ فيها قائلًا: “الولاد اتخطفوا يا سماح”، وكشف التتبع الذي تم على خط المحمول الخاص بالمتهم أن المكالمة صادرة من مدينة فارسكور بمحافظة دمياط وليست من ملاهي ميت سلسيل كما ادعى في البلاغ.