صديق قتيل “شاطئ الإسكندرية” يكذب واقعة التحرش ويكشف تفاصيل جديدة (فيديو)

كشف صديق قتيل “شاطئ الإسكندرية” الذي لقي مصرعه، أمس الجمعة، وتم تداول فيديو للواقعة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة الرواية المذكورة بقيام القاتل بالتحرش بزوجة المجني عليه.

وقال علي محمود، صديق القتيل، الذي كان حاضرًا وقت وقوع الحادث على الشاطئ، في تصريحات لصحف محلية في مصر، إن نجل المجني عليه “أبو جاسر” تشاجر مع ابن القاتل، ليتطور الأمر إلى مشادة كلامية بين الوالدين، حتى قام الجاني بالإجهاز على القتيل بسكين، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وأضاف صديق القتيل أن المجني عليه معروف بحسن الخلق ويعمل “نقاشًا”، وزوجته تخدم في القوات المسلحة، مؤكدًا على أن واقعة التحرش التي انتشرت على مواقع التواصل ليس لها أي أساس من الصحة.

كما نفى محمود الأقاويل التي ترددت عن كون القاتل مختلًا عقليًا، مطالبًا بتوقيع عقوبة الإعدام عليه، حتى لا يتكرر الأمر مع أشخاص آخرين.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا عدة روايات بشأن الجريمة، حيث ردد البعض واقعة التحرش وذكر آخرون أن الجاني مختل عقليًا، فيما أكدت معظم الآراء على ضرورة توقيع أقصى عقوبة ممكنة ضد المتهم.